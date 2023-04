São Joaquim ofertará implantação gratuita de DIU

Buscando a especialização, os 11 médicos que atuam nas unidades de saúde em São Joaquim, na Serra Catarinense, participaram na sexta-feira (31), em Lages, de uma capacitação para inserção de dispositivo intrauterino (DIU). O procedimento será ofertado gratuitamente às mulheres joaquinenses.

A ação foi a primeira de uma série de capacitações que, de acordo com a prefeitura, todas as unidades de saúde do município farão a inserção dos dispositivos de forma gratuita à população feminina.

O dispositivo intrauterino, popularmente conhecido como DIU, é um método contraceptivo a longo prazo que impede o contato dos espermatozóides com os óvulos. O DIU é indicado para mulheres que procuram uma solução reversível e não se adaptam ou possuem contraindicações, por exemplo, ao uso de pílulas anticoncepcionais.

No entanto, a decisão da inserção do dispositivo e do modelo/material mais adequado é bastante individual, pois depende da avaliação de diversos fatores entre o médico e a paciente.