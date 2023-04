Governo de SC: mais segurança nas escolas

O governador Jorginho Mello deverá anunciar hoje novas medidas de segurança para maior proteção das escolas da rede estadual de ensino. A decisão foi tomada ontem, na Casa da Agronômica, durante reunião emergencial convocada pelo chefe do Executivo, presentes todas as principais autoridades ligadas à segurança pública do Estado.

São consequências da barbárie praticada por um assassino na Creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau. Terão todas caráter preventivo. E visam dar maior segurança e criar um clima de tranquilidade no Estado.

Há expectativa sobre o futuro do projeto de Faculdade Gratuita, que está sendo estudado pelos técnicos da Secretaria da Educação, da Administração, da Fazenda e Casa Civil. É o tema mais complexo enfrentado pelo atual governo.

Em princípio, não deverá constar da pauta.