Pagamento de R$ 50 a famílias com gestantes e adolescentes começa em junho

Após o pagamento adicional mensal de R$ 150 por criança de até 6 anos, que começou a ser pago no mês passado aos beneficiários do Bolsa Família, outro valor adicionado ao programa de transferência de renda em junho será o Benefício Variável Familiar.

Trata-se de pagamento de R$ 50 para as famílias que tiverem gestantes, crianças de 7 anos ou mais e adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos. As informações são do R7.

A informação foi confirmada pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), que administra o PBF (Programa Bolsa Família). Os valores extras são somados à parcela de R$ 600, paga mensalmente às famílias.

Diferentemente do Benefício Primeira Infância, de R$ 150, que é multiplicado pelo número de crianças da família que estiverem na faixa etária entre zero e 7 anos incompletos, no Benefício Variável, os R$ 50 são pagos uma única vez no mês para as famílias que tiverem, em sua composição, crianças maiores, adolescentes e/ou grávidas.

Os adicionais estão previstos no artigo 7º, seção III (Dos benefícios financeiros), da MP (medida provisória) nº 1.164, de 2 de março de 2023, que instituiu o PBF, que substituiu o Auxílio Brasil, criado na gestão anterior. Segundo o governo, o programa vai atender 21,8 milhões de famílias em situação de pobreza.

O MDS tem realizado uma verdadeira força-tarefa para identificar fraudes na concessão dos auxílios, o que já implica a suspensão e o posterior cancelamento dos benefícios cujos cadastros apresentarem irregularidades. Com isso, a verba liberada pode ser revertida aos complementos do programa previstos na MP.

As parcelas de abril do Bolsa Família começam a ser pagas na sexta-feira (14), conforme o calendário a seguir:

NIS com final 1: pagamento no dia 14 de abril;

NIS com final 2: pagamento no dia 17 de abril;

NIS com final 3: pagamento no dia 18 de abril;

NIS com final 4: pagamento no dia 19 de abril;

NIS com final 5: pagamento no dia 20 de abril;

NIS com final 6: pagamento no dia 24 de abril;

NIS com final 7: pagamento no dia 25 de abril;

NIS com final 8: pagamento no dia 26 de abril;

NIS com final 9: pagamento no dia 27 de abril;

NIS com final 0: pagamento no dia 28 de abril.

Com informações do R7