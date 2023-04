Adolescente é apreendido após invadir escola e ferir duas colegas no Ceará

Um estudante da Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, em Farias Brito, a 58 quilômetros de Juazeiro do Norte (CE), atacou e feriu dois alunos, na tarde desta quarta-feira (12). Ele invadiu a sala das vítimas com uma faca e uma machadinha.

De acordo com a prefeitura, o agressor, um garoto de 14 anos, aluno do 9º ano, entrou na sala do 4º ano e atingiu as vítimas, duas meninas. Ainda segundo relatos de testemunhas ao SBT News, ele foi imobilizado e detido pela professora das garotas. A polícia foi acionada ao local e o menino apreendido. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Farias Brito. Uma delas está em estado grave.

Agressor é aluno da escola, localizada na zona rural de Farias Brito; uma das vítimas está em estado grave

Um estudante da Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, em Farias Brito, a 58 quilômetros de Juazeiro do Norte (CE), atacou e feriu dois alunos, na tarde desta quarta-feira (12). Ele invadiu a sala das vítimas com uma faca e uma machadinha.

De acordo com a prefeitura, o agressor, um garoto de 14 anos, aluno do 9º ano, entrou na sala do 4º ano e atingiu as vítimas, duas meninas. Ainda segundo relatos de testemunhas ao SBT News, ele foi imobilizado e detido pela professora das garotas. A polícia foi acionada ao local e o menino apreendido. As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Farias Brito. Uma delas está em estado grave.

“A prefeitura de Farias Brito vem a público esclarecer o incidente ocorrido na Escola Municipal Isaac de Alcântara Costa, localizada na zona rural do município, envolvendo um aluno do 9º ano que entrou na sala do 4º ano e atingiu duas alunas dentro da escola.

Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com as famílias das vítimas. A administração municipal está tomando todas as medidas necessárias para apurar o caso.

A escola adotou imediatamente as medidas disciplinares cabíveis para o aluno agressor, e também está prestando assistência aos envolvidos, oferecendo acompanhamento psicológico e médico para as vítima e para a família.

Ressaltamos que a segurança dos alunos é uma prioridade para a administração municipal e que estamos trabalhando para garantir que todas as escolas municipais tenham um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade, mantendo a população informada sobre as investigações e providências tomadas.