Projeto Tigrinhos será retomado em São Joaquim

O Projeto Tigrinhos, “Aqui começa o futuro” é idealizado pelo Criciúma Futebol Clube e pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), novamente São Joaquim será contemplado. Uma parceria entre o time de futebol do Sul do estado e a Cidade da Neve vai oportunizar aos jovens joaquinenses buscar ter a chance de um futuro no futebol.

São Joaquim é a única cidade da Serra Catarinense a receber o projeto que vai atender 50 jovens, 25 na categoria sub 12 e 25 na categoria sub 14, os atletas das escolinhas do Departamento Municipal de Esportes (DME) passarão por uma seleção para definir os participantes.

O projeto será desenvolvido no Estádio Municipal e também contará com parcerias para uso de quadras sintéticas e no Ginásio Municipal Juraci Santos, em breve os atletas do projeto terão a oportunidade de participar de jogos preliminares no Estádio Heriberto Hülse, sede do Criciúma Futebol Clube.

Os uniformes para os participantes do projeto são fornecidos pelo Clube Criciúma, o Diretor de Esportes de São Joaquim, Edson dos Santos Oliveira, esteve com o Coordenador do Projeto Tigrinhos para a retirada dos kits que contém camisa, calção e meião.

O Diretor de Esportes Edson dos Santos Oliveira apresentou os kits ao Prefeito Giovani Nunes, ao Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto e à Vice-Prefeita Ana Melo, eles que são incentivadores do esporte e parceiros deste projeto.

“Esta é uma nova oportunidade para o esporte joaquinense se destacar, este projeto vem para somar em nossa cidade que tem muitos talentos, nossos jovens merecem ter esta chance para buscar seus sonhos”, destaca o Diretor de Esportes, Edson dos Santos Oliveira.

Por Assessoria de Comunicação Prefeitura de São Joaquim