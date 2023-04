Idoso morre afogado ao tentar resgatar esposa em praia de SC

Um homem de 60 anos morreu afogado na Praia da Barra, em Garopaba, ao entrar no mar para resgatar a esposa. Segundo populares, ele teria sido arrastado pela corrente após não conseguir retornar à faixa de areia, nem subir no costão. O acidente aconteceu no início da tarde de terça-feira (11).

Por volta das 13h15, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. Ao chegar no local, os profissionais entraram no mar, foram até a vítima e realizaram as ventilações de resgate ainda na água. Em seguida, o homem afogado foi levado para a areia com o auxílio da equipe do helicóptero arcanjo, onde os bombeiros continuaram com o atendimento.

Após algum tempo sem obter sucesso, o médico do Arcanjo declarou o óbito. O IGP foi acionado.