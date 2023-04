Sicredi faz parceria com VR para oferecer mais benefícios às empresas

O programa também oferece mais qualidade e liberdade aos colaboradores.

O Sicredi realizou uma parceria com a empresa VR, ofertando às empresas a contratação dos cartões de benefícios Alimentação e Refeição. Esta parceria é realizada através do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que complementa a folha de pagamento dos funcionários.

O PAT foi criado em 1976, através da Lei n.º 6.321, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar aos colaboradores, garantindo acesso à alimentação. Empresas associadas ao Sicredi tem acesso a esta solução com custo zero para serviço, tarifa de emissão e entrega. A VR, empresa parceira nessa solução, possui mais de 40 anos de atuação neste mercado.

Aderindo ao programa, as empresas podem contar com a redução de custos e ter incentivos fiscais, pois os valores pagos ao colaborador são isentos de tributação (FGTS e INSS). Para empresas de Lucro Real, pode haver desconto de até 4% no imposto de renda. Além disso, os cartões são aceitos em todo o país e com aplicativo gratuito para consulta de saldo.

Através do cartão VR Refeição, o colaborador tem a possibilidade de utilizar o saldo para comprar refeições prontas em restaurantes, lanchonetes, padarias, cafés, entre outros. Com o VR Alimentação, os colaboradores podem utilizar o valor recebido para comprar produtos in natura em supermercados, açougues ou hortifrutis.

Para aderir ao programa, as empresas podem entrar em contato com a sua agência ou através do WhatsApp (51) 3358-4470.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados

com mais de 2,4 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br).