BMW fará novos modelos em Santa Catarina

A BMW no Brasil agora tem novo comando e este é de Maru Escobedo, executiva que agora liderará os esforços da montadora alemã em manter uma produção viável para o mercado nacional.

Das marcas de luxo com operações no país, a BMW é a que tem estrutura mais sólida, com produção regular de automóveis em Araquari, Santa Catarina, assim como também de motocicletas em Manaus, no Amazonas.

Com a chegada da nova geração do BMW X1, a marca bávara mantém o ritmo que a levou à liderança do mercado premium no país, com o BMW Série 3 sendo o best seller das vendas da marca.

Segundo Escobedo, a meta da BMW é crescer 5% em 2023 e isso virá também da presença de novos produtos, com o lançamento dos BMW iX1, i7, X7 e M2, com destaque para o i7, um produto sofisticado e que chegará trazendo a tecnologia mais recente da marca.

Já o iX1 será fundamental para a BMW substituir o i3 na linha de entrada de elétricos, onde o hatch compacto conhecido, tem preço atual de R$ 339.950.

O SUV elétrico também será um rival direto do Volvo XC40, enquanto o X7 trará o espaço adicional para a gama topo de linha da BMW no Brasil.

Produzido no México, o BMW M2 é uma das armas da marca para reforçar sua imagem de liderança em 2023, trazendo o bólido desejado por muitos.

Sobre novos produtos, a BMW tem planos para ampliar a linha nacional feita no sul do país, onde apenas dois produtos estão em produção no momento (X1 e 320i), mas Escobedo não dá detalhes do que virá, mas revela que continuará aplicando tecnologias específicas para o Brasil, como o sistema flex.

Tendo mantido regularidade na produção, a BMW faz anualmente 10.000 carros para o mercado nacional e todo o volume é exclusivo do Brasil, assim como a produção da BMW Motorrad.

[Fonte: Automotive Business]