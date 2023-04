Diabetes: SUS deve ampliar distribuição gratuita de remédio moderno

O parecer favorável da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde) para ampliar a distribuição da Dapagliflozina foi comemorado por entidades médicas, entre elas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O resultado se deu após consulta pública com a população.

Além de contribuir para o controle da glicose, o medicamento também apresenta benefícios para o coração e os rins, diminuindo a chance de doenças cardiovasculares e renal crônica.

A Dapagliflozina é um medicamento para o tratamento do diabetes que há quatros anos foi incorporado no Sistema Único de Saúde apenas para pacientes com diabetes acima de 65 anos e com doença cardiovascular já existente.

Com a nova decisão da Conitec, o medicamento será oferecido para pacientes com mais de 40 anos, com fatores de risco para doenças do coração ou que já tenham tido infarto ou AVC, por exemplo.

O Ministério da Saúde ainda precisa publicar a incorporação no Diário Oficial da União e, partir disso, terá 180 dias para oferecer o medicamento para a população que terá direito