Escolhida a realeza da Festa do Pinhão 2023

Uma das festas populares de Santa Catarina, a Festa Nacional do Pinhão escolheu a realeza da edição de 2023 na noite desta quarta-feira (12), no Mercado Público de Lages. Mariane de Carvalho Vialli, Ana Maira Scos da Rosa de Oliveira e Maria Getrudes Brusius foram eleitas, respectivamente, como rainha, 1ª e 2ª princesa.

O nervosismo e a ansiedade tomaram conta das 20 jovens que disputavam a tríade real da festa. Já as torcidas embalaram o público e deram força e incentivo a cada uma das candidatas.

Além de serem a cara da festa, a realeza representa todos os lageanos, e possui a missão árdua e encantadora nos próximos dias de, juntas, percorrer as principais cidades do Estado e até do Brasil, divulgando a Festa Nacional do Pinhão. As atrações do evento devem ser divulgadas nos próximos dias.

Rainha – MARIANE DE CARVALHO VIALLI

1ª PRINCESA – ANA MAIRA SCOS

2ª PRINCESA – MARIA GERTRUDES

BOM REINADO MENINAS!