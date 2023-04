Tradicional cervejaria de SC fecha fábrica e demite cerca de 90 funcionários

Uma das mais tradicionais cervejarias de Santa Catarina decidiu fechar a fábrica. A Cervejaria Santa Catarina (CSC), conhecida principalmente por produzir a marca Saint Bier, vai desativar a unidade de produção em Forquilhinha, no Sul do Estado. Os 88 funcionários já foram avisados que serão desligados nos próximos 60 dias. A empresa promete auxiliar na recolocação dos profissionais dispensadas.

Em nota, a CSC, que também é dona das marcas Coruja, Barco e Catarina, alegou que está promovendo uma mudança no modelo de negócio. A ideia é ceder os direitos de usos dos rótulos para eventuais interessados.“As marcas vão continuar vivas, porém com outra dinâmica de negócio, com a produção e a comercialização administradas por um concessionário”, explica o diretor-executivo da cervejaria, Bruno Braviano.

A CSC diz que parte da produção já vinha sendo terceirizada junto a cervejarias Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Apesar do encerramento da produção em Forquilhinha, o pub que funciona anexo à fábrica continuará operando.A CSC nasceu em 2007 e, a primeira vista, a decisão surpreendeu a freguesia. Nos bastidores do meio cervejeiro, no entanto, já corria a informação de que a empresa estaria enfrentando dificuldades.

A companhia já havia sofrido um baque no ano passado quando o empresário Abrahão Paes Filho, um dos fundadores da Saint Bier, então com 57 anos, morreu em um acidente com uma moto em Criciúma.

Fonte: NSC