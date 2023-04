Imetro-SC finaliza Operação Casa Segura

O Instituto de Metrologia do Governo de Santa Catarina, Imetro-SC, participou da Operação Casa Segura, ação nacional coordenada pelo Inmetro. Fiscais da área da Qualidade, percorreram municípios do estado, e fiscalizaram 6.715 produtos, dos quais 107 apresentaram irregularidades.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer e assegurar a segurança dos consumidores e dos revendedores. Foram verificados se os produtos estavam em conformidade para a comercialização – o que significa ostentar o Selo de Identificação do Inmetro, que evidencia que os mesmos passaram por testes laboratoriais e atendem aos requisitos de segurança.

Na operação especial, os fiscais verificaram produtos como: cadeiras de plástico, escadas domésticas, panelas de pressão e para uso em fogão, coifa ou exaustor elétrico de uso doméstico ou comercial, aspirador de pó elétrico e liquidificador doméstico.

“O Inmetro está dentro da nossa casa, todos os dias. Está no micro-ondas, no secador de cabelo, na chapinha ou no carrinho que seu filho brinca. É papel do Imetro-SC fiscalizar se estes produtos atendem às normas de segurança. Então, ações como esta são fundamentais para orientar as empresas, corrigir eventuais irregularidades e conscientizar as pessoas em optarem por produtos com o selo do Inmetro”, lembra o presidente do Imetro-SC, Alexandre Soratto.

O diretor de Fiscalização da Qualidade, Maurício Nazário, explica que os produtos encontrados com irregularidades foram apreendidos cautelarmente e aguardam a finalização do processo. “Após a finalização do processo, onde a empresa pode apresentar a sua defesa, os produtos que restarem são encaminhados para destruição em empresa especializada e após destinados para a reciclagem onde contribuem com a economia circular”, acrescenta.

Dicas de segurança do Inmetro

Escada doméstica – Além do selo de identificação da conformidade do Inmetro, obrigatório nesse produto, antes de usar a escada, verifique a carga máxima especificada pelo fornecedor. Não se esqueça de somar, além do peso do corpo, o dos materiais e ferramentas que eventualmente o usuário carregará na escada.

Cadeira plástica -Além do selo de identificação da conformidade do Inmetro, na hora da compra o consumidor deve observar as marcações do fabricante, que são de uso obrigatório. Observar outras informações que deverão estar em baixo relevo, como país de origem, número de série ou identificação do lote e a data de fabricação. Evite deixar a cadeira plástica exposta ao tempo. A ação das intempéries acelera o processo de degradação do plástico, tornando-o frágil. Atentar para a classificação por níveis de utilização: classe AW (uso exclusivo interno residencial de até 136 Kg); classe BW (uso exclusivo interno não residencial de até 136 Kg); classe AY (uso irrestrito residencial de até 160 Kg); e classe BY (uso irrestrito de até 160 Kg).

Aspirador de pó e Liquidificador-Busque a presença do selo de identificação da conformidade do Inmetro. Eletrodomésticos que fazem barulho, tais como aspirador de pó e liquidificador precisam ainda, exibir em local visível na embalagem o selo de ruído do Inmetro que informa a potência sonora do aparelho e fornece informações sobre o som emitido por esses aparelhos, possibilitando fazer a escolha do produto mais silencioso. Produtos mais silenciosos possuem classificação do nível de potência sonora igual 1 e os mais barulhentos, a classificação 5.

Coifa e exaustor-Coifas elétricas, exaustores elétricos e outros extratores de fumaça de cozinha instalados acima, ao lado, atrás ou sob fogões domésticos e aparelhos de cozinha semelhantes, com tensão nominal não superior a 250 V devem ser, obrigatoriamente, certificados. Dessa maneira, o consumidor deve estar atento ao Selo de Identificação da conformidade do Inmetro, além de ter indicado a palavra “Segurança”.

Por Secom