SC já registrou mais de 10 mil casos de dengue em 2023; veja os dados

Santa Catarina alcançou a marca de mais de 10 mil casos de dengue confirmados em 2023, conforme informe epidemiológico da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE).

No total, pelo menos 44 mil casos suspeitos foram notificados. destes 10637 se confirmaram, destes, mais 8 mil ocorrem por transmissão dentro do estado. Mais de 21 mil casos seguem como suspeitos e 12 mil foram descartados.

Os município de Joinville, Palhoça, Quilombo, Saudades e União do Oeste estão com cenário de epidemia. Ao todo, são 73 municípios com casos confirmados da doença. Os dados do DIVE são referentes ao perídio de 1º de janeiro a 8 de abril deste ano.

“A caracterização de epidemia ocorre pela relação entre o número de casos confirmados e de habitantes. A organização Mundial da Saúde (OMS) define o nível de transmissão epidêmico quando a taxa de incidência é maior de 300 casos de dengue por 100 mil abitantes”, explica a DIVE.

Os dados mostram que, segundo a classificação, foram registrados 471 casos de dengue com sinais de alarme e 10 de dengue grave. Até o momento, foram notificados 24 óbitos suspeitos da doença, sendo que 10 foram confirmados, seis foram descartados e oito permanecem em investigação pelas

Secretarias Municipais de Saúde com apoio da Secretaria de Estado da Saúde.

Conforme o relatório, foram 270 casos suspeitos de Chikungunya foram notificados, destes, 10 foram confirmados. Em relação aos casos de Zyka, dos 89 casos suspeitos, nenhum foi confirmado.

A DIVE identificou 145 municípios infestados por dengue, o que representa um incremento 8,28% em relação ao mesmo período de 2022, que registrou 133 municípios nessa condição.

Conforme o órgão, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram notificados 37 mil casos suspeitos, houve um crescimento de 18%. Já quando se trata de casos de dengue confirmados, houve redução. Em 2022 em mais de 22 mil casos foram confirmados nesse mesmo período, entretanto, por haver mais de 20 mil casos em suspeita, a redução pode não refletir a realidade.