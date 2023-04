Missão europeia para as luas de Júpiter será lançada nesta quinta (13)

A Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês) lança nesta quinta-feira (13) a missão Juice, que tem como destino o planeta gasoso de Júpiter.

O lançamento da espaçonave Jupiter Icy Moons Explorer está marcado para acontecer às 9h15 no horário de Brasília, da base de lançamento espacial da Guiana Francesa.

O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube da European Space Agency.

De acordo com a Agência Espacial Europeia, a Jupiter Icy Moons Explorer fará “observações detalhadas de Júpiter e suas três grandes luas oceânicas – Ganimedes, Calisto e Europa”.

A nave estará equipada com um conjunto de sensores remotos, geofísicos e instrumentos, que irá caracterizar essas luas e descobrir mais sobre esses destinos como potenciais habitats para a vida futura ou verificar a possibilidade da existência de vida passada.

Durante a missão, a ESA irá monitorar o ambiente magnético, a radiação e o plasma de Júpiter em profundidade, além de avaliar a interação do planeta com as suas luas.

Segundo a ESA, cerca de 28 minutos após o lançamento, acontecerá a separação do Jupiter Icy Moons Explorer do foguete Ariane 5, que estará acoplado a nave.

Entre 99 minutos e 17 dias em órbita, acontecerá a implementação dos painéis solares, antenas e sondas, deixando a nave pronta para seguir sua jornada de oito anos com destino a Júpiter.