Celesc promove leilão de veículos leves e utilitários

Na próxima quinta-feira, dia 20 de abril, a Celesc realizará mais um leilão de veículos. Ao todo, 20 automóveis estarão disponíveis aos interessados em dar lances. Entre os veículos, estão sedans, furgões e picapes.

Os lances partem de R$ 11 mil e já podem ser realizados de forma online. As propostas podem ser enviadas até às 10h15 do dia da tomada de preços.

Podem participar do certame pessoas físicas ou jurídicas, com documento de identidade e CPF ou CNPJ. A documentação solicitada deverá ser anexada no ato do cadastro, que precisa ser feita até uma hora antes do início da sessão pública.

A íntegra do edital do processo pode ser conferida no site Só Leilões.