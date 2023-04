Número de novos consumidores de Gás Natural cresce em 10% em SC, no primeiro trimestre do ano

Em Santa Catarina, o número de consumidores catarinenses de Gás Natural tem crescido cada vez mais. Nos primeiros três meses de 2023, cerca de 765 novos usuários aderiram uma fonte de energia mais tecnológica, eficiente e limpa. Em relação ao quantitativo de interligados no mesmo período do ano anterior, houve um aumento de cerca de 10%.

No total, cerca de 14,6 km de rede foram construídos entre janeiro e março deste ano. Hoje, Santa Catarina conta com uma infraestrutura de distribuição que ultrapassa os 1.448 quilômetros e alcança 69 municípios. São mais de 1.770.000 m³ de Gás Natural distribuídos diariamente para os mais de 23 mil consumidores catarinenses, dentre indústrias, postos, residências e comércios.

Além da recuperação de volume de gás consumido no estado, outro destaque do primeiro trimestre do ano é a redução média da tarifa do insumo, que em janeiro decresceu em 9,40%. Projeções do custo do Gás e Transporte apontam uma nova redução em julho, que reflete em -10,5 % na tarifa média.

Para fazer o energético chegar cada vez mais longe, a Companhia de Gás de Santa Catarina aprovou o maior plano de investimento em Gás Natural da história do Estado. Neste ano, mais de R$ 131 milhões serão destinados ao avanço do gás em SC. Até o final de 2027, os investimentos do Plano Plurianual de Negócios da SCGÁS chegam a R$ 773 milhões

Por Secom