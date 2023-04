Neste mês de abril, junto ao valor do Programa Bolsa Família, também será pago o Auxílio Gás no valor de R$110. Além disso, as famílias com crianças de 0 a 6 anos terão direito a um adicional de R$150.

A partir de junho, terão início os adicionais de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos.