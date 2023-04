Governo do Estado capacita municípios sobre o Cadastro Único e sistema V7

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família (SAS), está capacitando os municípios catarinenses para o preenchimento do Cadastro Único com o sistema V7. Ao todo serão 10 turmas com dois dias de capacitação cada.

O curso vai beneficiar cerca de 250 entrevistadores das unidades do Cadastro Único e gestores de boa parte dos municípios catarinenses para que eles possam atuar no preenchimento de formulários do Cadastro Único (CadÚnico) e do sistema online V7, que operacionalizam todos os programas sociais do Governo Federal.

A iniciativa começou em abril e segue até o mês de maio. Até o momento já foram três grupos capacitados. Cada turma conta com 25 vagas e a carga horária é de 16 horas, sendo oito por dia. O curso acontece com encontros presenciais de aulas teóricas e práticas em Florianópolis, ministradas por técnicos da Caixa Econômica Federal (Gigov).

“Os entrevistadores terão oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos, tanto no sistema quanto em todas as nuances que envolvem o CadÚnico. São ações de formações presenciais, ofertadas aos técnicos e gestores municipais do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, para serem habilitados a

utilizar corretamente o Sistema de Cadastro Único V7”, explica a coordenadora Estadual do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Magna de Paula.

Pra que serve o CadÚnico?

O Cadastro Único tem como objetivo retratar a situação socioeconômica da

população de todos os municípios brasileiros. É uma ferramenta do Governo

Federal para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social e

inclusão destas famílias nos programas de transferência de renda.

Texto: Helena Marquardt

Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família