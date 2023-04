Inscrições para o curso de Introdução à Gestão de Processos de Negócio estão abertas

As inscrições para o curso de Introdução à Gestão de Processos de Negócio referente ao mês de maio abriram nesta segunda-feira, 17, e vão até o próximo dia 28 de abril. O curso é oferecido pela Fundação Escola de Governo ENA, vinculada à Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina e pelo Escritório De Gestão De Processos (Eproc), da Secretaria de Estado do Planejamento. Ele é virtual, gratuito e disponível para todos os servidores e gestores públicos do Estado.

O curso abordará temas como Gestão por processos e Notação BPMN; Hierarquia de Processos e Cadeia de Valor e; Modelo de Governança por Processos do Governo de Santa Catarina. O objetivo é oferecer aos alunos noções introdutórias de gestão de processo de negócio, bem como a metodologia e práticas adotadas pelo EPROC para realizar a gestão e melhoria dos processos no Governo.

A carga horária é de 24 horas e as vagas são limitadas. O inscrito poderá realizar o curso a partir do dia 01 de maio até o dia 29 de maio. Para participar, basta preencher o formulário neste link e aguardar o e-mail de confirmação de inscrição.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – SEA

Eliza Della Barba (Jornalista)

(48) 3665-1636