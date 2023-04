Secretário do Turismo participa de reunião com companhia aérea e trade turístico do estado

O secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva, participou de uma reunião no Floripa Airport com o trade turístico catarinense e a companhia área Azul. Em pauta, o alinhamento de projetos e ações para a atração de turistas aos destinos catarinenses.

“Formar parcerias com os ‘players’ privados é fundamental para a atração de turistas para o estado. Por isso, temos o aumento da conectividade aérea e aproximação com trade turístico como uma das prioridades na secretaria. Isso é importantíssimo para o crescimento do setor”, disse o secretário Evandro Neiva.

O encontro foi organizado pela Floripa Airport, em parceria com a Azul Linhas Aéreas, e reuniu representantes da área de viagens e operações da companhia, a Fecomércio, a Acate (Associação Catarinense de Tecnologia, o Destino Floripa, CVC Balneário Camboriú e Costão do Santinho.

Por Secom