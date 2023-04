22ª Feira do Mel de Santa Catarina em Florianópolis

De 10 a 13 de maio, Florianópolis recebe a 22ª Feira do Mel de Santa Catarina. A feira, no Largo da Alfândega, apresentará mais de 30 marcas de méis do estado, com uma grande diversidade de tipos de méis distribuídos em 23 estandes, sendo sete estandes de associações com unidade coletiva de beneficiamento e envase, representando 198 produtores associados.

O evento é organizado pela Federação das Associações de Apicultores de Santa Catarina (FAASC), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faesc/Senar), Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) e Prefeitura Municipal de Florianópolis para estimular o consumo dos produtos apícolas catarinense, a inserção de produtores no mercado e aproximar o produtor do consumidor.

O estado de Santa Catarina tem, segundo IBGE 2017, 16.843 criadores de abelhas, sendo que aproximadamente 50% são meliponicultores e 50% são apicultores.

Santa Catarina tem a melhor produtividade por área do país, com uma média de 60kg/km², contra 5kg/km² do Brasil, sendo um dos principais produtores e exportadores de mel do Brasil.

A qualidade do mel catarinense também é destaque, tendo conquistado o prêmio de melhor mel do mundo por seis vezes consecutivas nos últimos congressos mundiais realizados pela Apimondia (Federação Internacional de Associações de Apicultores, que promove o desenvolvimento apícola, científico, ecológico, social e econômico em todos os países e a cooperação de associações de apicultores, organismos científicos e de indivíduos envolvidos na apicultura em todo o mundo).

Os produtores catarinenses, reconhecidos pela sua capacidade de produção e zelo pela qualidade, também mostram força na organização, através de suas associações municipais e regionais, e a Faasc, que conta com 58 associações filiadas, com mais de dois apicultores e meliponicultores associados.

Normalmente são comercializados na feira aproximadamente 40 mil kg de mel e outros produtos da colmeia, com a participação de aproximadamente 25 feirantes, representando as diversas regiões do estado de SC.

Marque em sua agenda:

🗓 De 10 a 13 de maio de 2023

📍 Largo da Alfândega, Centro de Florianópolis



Produtos que serão comercializados:

– Mel de várias floradas;

– Própolis;

– Mel composto;

– Geleia real;

– Cosméticos com produtos apícolas;

– Cera de abelha;

– Balas de mel;

– Biscoitos com mel;

– Pão de mel;

– Bolo de mel;

– Chás;

– Cachaça de mel;

– Vodca com mel;

– Favos de mel;

– Pólen.

Preços tabelados:

– Mel multifloral: 1kg R$ 35,00 / 500g R$ 20,00

– Mel multifloral com certificação de orgânico: 1kg R$ 45,00 / 500g R$ 25,00

– Mel de Melato da Bracatinga: 1kg 45,00 / 500g R$ 25,00

– Mel de Melato da Bracatinga com certificação de orgânico: 1kg R$ 50,00 / 500g R$ 30,00



Demais produtos como: Mel de Melato com Selo de Indicação Geográfica, balas, bolachas, cosméticos, cervejas, hidromel, própolis, pólen, mel multifloral de 250g, baldes 5kg ou 10kg, chás, etc.: preço livre.

Por Alessandra Carvalho/ Assessoria de Comunicação da Cidasc