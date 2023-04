CadÚnico: inscritos serão notificados para revisão e averiguação cadastral

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) estabeleceu as novas regras para a revisão cadastral das famílias beneficiadas pelo programa de transferência de renda do governo federal. Segundo o órgão, em 2023 e 2024 serão realizadas análises e revisões cadastrais das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo.

Conforme o MDS, essa atualização no banco de dados do CadÚnico é necessária a cada dois anos, pois qualquer alteração não informada pode resultar na suspensão ou bloqueio dos benefícios recebidos.

Calendário de atualização cadastral do CadÚnico

Em 2023, estarão sujeitas a apuração as inscrições com renda e composição familiar inconsistentes que receberam o Auxílio Brasil. É importante ressaltar que as famílias com cadastros desatualizados serão convocadas para processo de revisão, e a revisão terá um cronograma específico com base no ano da última atualização.

A partir de fevereiro de 2023: para quem atualizou pela última vez em 2016 ou 2017;

A partir de dezembro de 2023: para quem atualizou pela última vez em 2018, 2019 ou 2020;

Em 2024: para quem atualizou pela última vez em 2021.

Durante o processo de verificação cadastral, quaisquer registros que contenham dados inconsistentes serão analisados minuciosamente, considerando diversos fatores, como composição familiar, óbito ou renda de cada membro da família e outras inconsistências identificadas pelo MDS.

Caso seja convocado para revisão dos dados, o beneficiário deve buscar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou um posto de atendimento do Cadastro Único em seu município.