Ação integrada entre MPSC, Ministério da Justiça e Polícias Civis de SC, PR, SP, RJ, PE resulta em operação inédita no combate a ameaças e ataques a instituições escolares no país

A operação “Escola Segura” está cumprindo dez ordens para internações provisórias, treze mandados de busca e apreensão e onze afastamentos de sigilo de dados em face dos adolescentes.

A Operação “Escola Segura”, deflagrada nesta quarta-feira (19/04/23), em cinco estados da federação, conta com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e teve início a partir de investigação do Grupo de Atuação Especial no Combate a Crimes Cibernéticos, o CyberGAECO, do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) que identificou um grupo de adolescentes, em plataforma virtual, os quais planejavam a realização de possíveis ataques a instituições escolares, nestes Estados.

Ao todo estão sendo cumpridos dez ordens para internações provisórias, treze mandados de busca e apreensão e onze afastamentos de sigilo de dados em face dos adolescentes.O objetivo da operação é dar cumprimento as ordens judiciais deferidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau referentes a mandados de internação provisória e busca e apreensão domiciliar contra adolescentes envolvidos em planejamentos de ataques a escolas brasileiras.

Estão participando da operação além do próprio CyberGAECO do MPSC e MJSP as Policias Civis dos Estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Paraná. Em Santa Catarina, a operação é coordenada também pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC) juntamente ao CyberGAECO.

As investigações iniciaram logo após o triste episódio ocorrido na Creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau-SC, no dia 05 de abril de 2023, e a operação ¿Escola Segura¿ leva o nome da força-tarefa capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da DIOPI/SENASP/MJSP, que desde o trágico episódio ocorrido em Blumenau, vem executando, juntamente as forças de segurança estaduais, diversas ações relacionadas ao enfrentamento de atos atentatórios à vida a serem perpetrados em escolas.

O CyberGAECO é uma força-tarefa especializada formada por integrantes do MPSC, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal do Bombeiro Militar para o combate e enfrentamento de delitos praticados através de ambientes virtuais.

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC.