Cães de busca do CBMSC viram mascotes do Programa Bombeiro Mirim

Os cães de busca e resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) viraram mascotes do Programa Bombeiros Mirim, que atende crianças de todo o estado, promovendo a prevenção.



Os cães de busca representam fidelidade, segurança e confiança. Os labradores têm um ótimo temperamento e faro, além de adorar pessoas, água e ser uma excelente companhia. Essa raça é extremamente inteligente, sensível, com uma índole gentil e um forte desejo de agradar.

E foi essa soma de fatores, aliada ao intuito do projeto que é a prevenção, que gerou os três novos mascotes, como forma de homenagem. Essa turminha ajudará o CBMSC na missão de formar os novos bombeiros mirins.

:: Conheça os três mascotes

Malu

É uma cadela de cor chocolate, muito querida com as crianças. Ela adora abraçar e bater fotos. A missão preferida desta personagem é a prevenção a incêndios. Esta cadelinha é inspirada na já falecida Malu, cão de busca que foi conduzida pelo tenente-coronel Walter Parizotto, precursor da atividade com cães na corporação. A Malu atuou entre os anos de 2004 e 2013 e faleceu no mês de maio de 2022.

Hunter

É o cão de busca de cor preta, o mais brincalhão dessa turma. Super curioso e com um olfato incrível, a atividade preferida dele é o esconde-esconde. Ele sempre ajuda a encontrar pessoas e objetos desaparecidos.

Este personagem é inspirado no cão de busca ativo Hunter, que tem 7 anos e é a dupla do cabo Ronaldo Fumagalli, juntos eles vivem na cidade de Curitibanos e são frequentemente acionados para buscar. O faro do cão Hunter é impressionante. Eles já participaram de grandes missões, não apenas em Santa Catarina, mas em outros locais como por exemplo: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, além de participarem da formação de outros cães de busca e bombeiros cinotécnicos (que trabalham com cães).

Ice

É o cão de cor caramelo, o mais famoso dessa turma, adora nadar e qualquer atividade na praia e nos rios. Com ele não tem tempo ruim, é o primeiro a aparecer quando o assunto é diversão.

O cão Ice é aposentado para buscas e hoje vive uma boa vida junto ao condutor Sargento RR Evandro Amorim. O Ice está com quase 14 anos e cheio de energia. Ele participou de grandes missões como Mariana, já auxiliou na formação de dezenas de cães e condutores e ainda foi o primeiro cão guarda-vidas do Brasil. Hoje a principal atividade do Ice é tomar água de coco e brincar.

Sobre o programa Bombeiro Mirim

O Bombeiro Mirim é o programa de prevenção de acidentes do CBMSC, destinado a capacitar os alunos do 6º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de Santa Catarina. O objetivo é ensinar os alunos a agirem de maneira preventiva em situações de riscos de acidentes e ainda quanto ao correto uso dos sistemas preventivos das edificações, em especial do ambiente escolar.

As aulas são realizadas dentro das escolas e a ementa do programa abrange conteúdos relativos a serviços de emergência, prevenção de acidentes na infância e juventude, primeiros socorros aplicados à criança e ao adolescente, segurança e prevenção em desastres naturais, segurança contra incêndio e ao final, uma visita ao quartel do Corpo de Bombeiros, além de formatura. O Programa Bombeiro Mirim possui uma carga horária total de 12 horas.

Para informações sobre futuras datas e escolas abrangidas pelo Programa Bombeiro Mirim, procure o quartel de Bombeiro Militar mais próximo.

Texto: Melina Cauduro – jornalista CBMSC

Fotos: soldado Eduardo De Souza e arquivo CBMSC