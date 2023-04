Motorista de caminhão morre em tombamento na Serra Catarinense

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um motorista durante a madrugada desta quarta-feira, dia 19, em Urubici, na Serra Catarinense. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) a saída de pista, seguido de tombamento, foi registrado, por volta das 1h10min, com o condutor sendo encontrado sem vida, ainda no Km 380 da SC-110.

De acordo com elementos técnicos, tudo indica que o caminhão VW, estava sentido São Joaquim a Urubici, quando próximo ao contornar uma curva fechada, o motorista perdeu o controle do veículo, vindo a sair da pista e logo em seguida tombar em declive no barranco, ficando a caminhão fora do asfalto. Conforme avaliado, a condição do tempo estava boa, e as faixas e placas visíveis. A velocidade permitida no trecho é 80km/h.

A PMRv verificou o disco do tacógrafo e colheu para apurar os fatos. O Corpo de Bombeiros esteve presente no local e conduziu um passageiro com ferimentos leves para o Hospital São José Nodary, em Urubici. O motorista já estava morto e foi retirado da cabine pelos bombeiros.

A Polícia Civil e Científica estiveram no local e recolheram o corpo. A empresa responsável foi acionada para retirar o caminhão com guincho e retirar a carga do local. O boletim de ocorrência foi confeccionado.

