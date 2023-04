Caixa Tem: Veja como atualizar o cadastro no mês de ABRIL

A partir desta segunda-feira, 17, milhões de brasileiros esperavam poder movimentar o abono salarial Pis que está sendo pago em 2023. Porém, ao abrir o aplicativo Caixa Tem a surpresa não foi boa já que a Caixa está exigindo a atualização cadastral da conta para que o trabalhador possa sacar o abono de até R$ 1.302.

O abono Pis é pago pela Caixa Econômica Federal e, mesmo que o trabalhador possua conta corrente ou poupança, o dinheiro será depositado preferencialmente em conta digital no app Caixa Tem.

Por esse motivo, a plataforma já apresenta alguns erros como bloqueio de conta ou conta não localizada, devido à quantidade de acessos simultâneos.

Se ao entrar na sua conta o aplicativo Caixa Tem está pedindo atualização, não existe muito o que fazer. O titular da conta deverá atualizar os dados e aguardar o período de análise da Caixa para depois recuperar o acesso à conta.

Veja nesse post como funciona o procedimento de atualização cadastral e quanto tempo leva até regularizar a conta no Caixa Tem.

Caixa Tem: Quem precisa atualizar o cadastro?

A Caixa iniciou o procedimento de atualização do Caixa Tem ainda durante o pagamento do Auxílio Emergencial. Agora, com a nova rodada de pagamentos do abono salarial Pis/Pasep o banco retomou o procedimento e está cobrando dos usuários que atualizem os dados antes de receber os valores.

O problema é que a Caixa passa a exigir a atualização cadastral na mesma data em que o depósito cai na conta, dificultando a vida daqueles que esperavam ter acesso rápido ao dinheiro.

Em alguns casos, o trabalhador até tenta antecipar a correção dos dados, mas ela só é liberada na data em que é pago o abono salarial.

Nesta segunda-feira, 17, os nascidos em maio e junho que têm direito a sacar o abono Pis estão tendo que fazer a atualização do cadastro para movimentar os valores.