Eclipse solar híbrido acontece nesta quinta-feira (20)

Eclipses solares ocorrem quando a Lua se coloca exatamente entre o Sol e a Terra, fazendo com que o cone de sombra do nosso planeta incida sobre uma certa região. Seu ciclo de ocorrência já era conhecido pelos babilônicos há 3 mil anos.

Considerado mais raro, um eclipse solar híbrido (uma mistura de total com anular, à medida que a sombra da Lua se move pela superfície da Terra) está previsto para esta quinta-feira (20).

O fenômeno será visível do Pacífico Sul. De acordo com o site In the Sky, a Lua passará em frente ao Sol, criando um eclipse solar híbrido visível do oeste da Austrália, Timor-Leste e leste da Indonésia, entre 22h36 e 3h59 (horário de Brasília). Do Brasil, não será possível a visualização, mas haverá transmissão ao vivo.

Ainda de acordo com a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), além de parte da Indonésia e da Austrália, o eclipse solar híbrido poderá ser visto de Papua-Nova Guiné. Em áreas do Sudeste Asiático, outras partes da Austrália, Malásia, Filipinas, Nova Zelândia e Micronésia, a visibilidade será parcial.



Conforme o site Space.com, os eclipses solares híbridos acontecem apenas algumas vezes por século, em média, uma vez a cada dez anos. A última ocorrência foi em 2013 e a próxima está prevista para 2031.