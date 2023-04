Escolas estaduais de SC realizam ações em alusão ao dia nacional do livro infantil

O dia nacional do livro infantil foi comemorado no dia 18 de abril. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato, considerado pai da literatura infantil brasileira. Neste dia, escolas da rede estadual realizaram ações para estimular a leitura aos estudantes catarinenses.

A equipe da Coordenadoria Regional de São Miguel do Oeste, em comemoração ao dia, se caracterizou com a fantasia da Emília, personagem mais famosa de Monteiro Lobato, e realizou a contação de histórias para os anos iniciais de todas as escolas da região.

“As escolas receberam a proposta muito bem, nos acolheram, e também ficaram muito felizes com essa aproximação. Foi um momento lúdico, dinâmico e diferente, após ouvir a história os estudantes interagiram com a Emília e se divertiram”, conta Mayara Lucia Noronha, integradora regional de Educação de São Miguel do Oeste.

Semana literária em Chapecó

Antecedendo a comemoração ao dia do livro, a EEB Marechal Bormann, em Chapecó, organizou uma semana literária entre os dias 12 e 15 de abril. A programação encerrou no Dia da Família na Escola, realizado no último sábado. Ao longo de todos os dias, atividades como exposição de livros, apresentações culturais da literatura brasileira e palestras com escritores da região incentivaram a leitura.

Para o gestor da escola Edevilson Sacon o trabalho ser encerrado no Dia da Família na Escola foi “chave de ouro, porque a escola foi muito visitada e elogiada por toda a comunidade escolar” finaliza.

Já na EEB Frei Godofredo, em Gaspar, os estudantes também se caracterizaram de Emília e tiveram também um dia de contação de histórias. Em Tubarão, a EEB Santo Anjo da Guarda promoveu uma festa literária para incentivar a leitura por meio de histórias que fazem parte da literatura infantil brasileira.

