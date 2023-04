Painel realiza primeiro Pinhão Fest

A Capital Catarinense do Pinhão, com realização da prefeitura Municipal de Painel, sediou o 1º Pinhão Fest no dia 15 de Abril.

Em comemoração ao título concedido através de um Projeto de Lei de autoria do Deputado Marcius Machado e sancionado pelo Governador do Estado Jorginho Mello,

Autoridades, funcionários e a comunidade estiveram presentes no evento, o prefeito Antônio Marcos deu as boas vindas a todos, destacou, “ imensa satisfação em fazer parte desse momento histórico para a cidade onde comemoramos o título de Capital Estadual do Pinhão e o investimento do maquinário de classificação do pinhão que será de grande valia para nossos produtores locais”.

A Prefeitura organizou um delicioso coffee break ao público e distribuiu pinhão cozido, pastel de pinhão e quitutes da serra.

Durante a programação teve palestra com o Professor do CAV/UDESC Adelar Mantovani, com o tema: Situação da Araucária em termos populacionais, fonologia e genética.

Palestra com o Corpo de Bombeiros com o tema: Cuidados na Coleta do Pinhão.

Realizado a exposição demonstrativa da máquina classificadora de pinhão, que tem como objetivo agilizar a separação do pinhão e da falha. Pensando nisso, o Governo do Estado através da Secretaria de Agricultura já destinou R$ 150 mil para a compra destes maquinários, Valdir Colatto o atual secretário de Estado da Agricultura esteve presente no evento, “a Secretaria da Agricultura quer incentivar os produtores de pinhão da Serra Catarinense, uma atividade que movimenta economia da região e faz parte da cultura dos catarinenses. Queremos investir nas atividades locais, modernizar a colheita e valorizar esse tipo de economia sustentável”, destaca Colatto.

Destaque também para as apresentações do grupo Kombi Musical de Bocaina do Sul, Grupo de Arte e Cultura Querência Militar do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires/Lages, o gaiteiro Silvionei Rafaeli, o cantor Adriano e o encerramento com a dupla João Lucas e Gabriel.