Reino Unido aumenta cota de importação de frango brasileiro

O Reino Unido aumentou os volumes das cotas para compra de carne de aves do Brasil, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que participou das negociações junto aos ministérios de Relações Exteriores e da Agricultura. De acordo com a entidade, o incremento foi de 16,6 mil toneladas anuais, para 96,5 mil toneladas.

Segundo o presidente da ABPA, Ricardo Santin, estas alterações deverão gerar uma receita adicional de mais de US$ 60 milhões nas vendas dos produtos avícolas para o Reino Unido. O efeito deve ser sentido a partir de julho, quando a cota entrará em vigor.

Desde o o BREXIT, a União Europeia e o Reino Unido estabeleceram um acordo inicial de distribuição das cotas tarifárias (com tarifas diferenciadas) existentes para vendas de carne de aves, que indicava à ilha britânica uma cota total de 79,9 mil toneladas anuais de carne de frango – volume que, segundo a ABPA, não condizia com a realidade do mercado.

“A divisão inicial não condizia com a realidade de mercado. Agora, as cotas para o Reino Unido foram expandidas em praticamente todas as linhas tarifárias Os destaques foram frango cozido e frango salgado”, afirma, em nota, o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua.

