EDUCAR EM PAZ NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM

Com o intuito de mobilizar toda a comunidade escolar o Secretário Municipal de Educação Cultura e Desporto, Senhor Fabiano Padilha, juntamente com a Diretoria de Ensino Fundamental, Senhora Roberta Karine Amarante Arruda Tomaz, e a Diretora da Educação Infantil Senhora Luciana Zandonadi da Rosa solicitaram aos gestores da UES que com sua equipe elaborem uma ação de mobilização sobre a Paz na Escola para amanhã 20/04/2023.

A violência escolar é um problema que afeta milhares de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo. Ela pode se manifestar de diversas formas, como bullying, agressões físicas ou verbais, discriminação e vandalismo. Essas situações podem causar danos psicológicos, emocionais e sociais aos envolvidos, prejudicando o seu desenvolvimento e aprendizagem.

Diante desse cenário, é fundamental que a família esteja sempre atenta aos filhos que frequentam a escola, acompanhando de perto o seu comportamento, o seu rendimento e as suas relações com os colegas e os professores. A família tem um papel essencial na formação do caráter e da personalidade dos filhos, transmitindo valores éticos, morais e culturais que os orientem na convivência em sociedade.

Por outro lado, a família também deve estabelecer uma relação de parceria e confiança com a escola, participando ativamente da vida escolar dos filhos. Isso significa se envolver nas atividades pedagógicas, comparecer às reuniões, dialogar com os educadores, colaborar com as propostas da instituição e cobrar seus direitos e deveres. A família e a escola devem trabalhar juntas em prol do desenvolvimento integral dos filhos, buscando soluções conjuntas para os problemas que possam surgir.

Recomendamos aos gestores das escolas que:

1) Acompanhem, constantemente, as câmeras de videomonitoramento.

2)Aperfeiçoem a identificação das pessoas na entrada da escola.

3) Orientem professores, estudantes e pais, que diante de mensagem com ameaças (vídeos, fotos ou áudios), não compartilhem, não entrem em pânico, mas também não ignorem.

Em vez disso:

a) Encaminhe-os, imediatamente, para as forças de segurança, seguindo as orientações da polícia civil;

b) Recomendem aos pais que olhem as mochilas dos filhos antes de saírem de casa, as gavetas e o celular deles e o histórico do que conversam e do que pesquisam na internet; c) Assistam e divulguem a mensagem de vídeo do Prof. Leo Fraiman, “A única forma de combater a violência”;

4) Pratiquem o “Ensino de competências socioemocionais por meio de Atitudes”.

5) Cumpram as leis (municipal e estadual) que visam prevenir o bullying;