Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 42 milhões neste sábado

Terminará na noite deste sábado (22) o concurso 2.585 da Mega-Sena. O prêmio estimado para o sorteio, que será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20h, é de R$ 42 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h (horário de Brasília) deste sábado, nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50.

A probabilidade de levar o prêmio máximo com ela, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), é de 1 em 50.063.860. No último concurso, de número 2.584, nenhum apostador acertou as seis dezenas. Saíram 01 – 05 – 12 – 36 – 53 – 55.