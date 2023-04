Ministério da Saúde fará mutirão em 12 cidades para aumentar vacinação

O Ministério da Saúde decidiu fazer mutirões da saúde país afora, ao longo do ano, com o objetivo de aumentar a adesão à vacinação contra a Covid. A pasta listou 12 cidades, todas com mais de 100 mil habitantes, com baixas coberturas, e fará ações de multivacinação e de outros serviços do Ministério, como parte do Movimento Nacional pela Vacinação.

A ideia é passar a mensagem de que o personagem Zé Gotinha vai viajar pelo país. As 12 cidades selecionadas tiveram média de cobertura vacinal dos principais imunizantes abaixo de 50% nos últimos quatro anos.

A lista de cidades ainda não pode ser divulgada porque a pasta está em negociação com as prefeituras. Além da parte de saúde, a agenda envolverá a retirada de documentos e a oferta de outros serviços para o cidadão, envolvendo cartórios, bancos, associações e Sistema S.

A partir de junho, a pasta também fará ações de vacinação em grandes eventos culturais.