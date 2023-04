Biden anuncia que vai concorrer à reeleição

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (25) que vai concorrer à reeleição ao cargo em 2024. Biden, de 80 anos, lançou oficialmente sua campanha para o segundo mandato. Ele concorrerá ao lado da atual vice-presidente, Kamala Harris. A candidatura dos dois foi oficialmente protocolada também nesta terça.

O anúncio oficial – na semana passada Biden já havia dito que deveria se candidatar novamente – foi feito por meio de um vídeo de três minutos divulgado pela Casa Branca nesta manhã.

Nele, Biden pede aos eleitores mais tempo para “terminar o trabalho” que começou e faz uma ofensiva aos republicanos, a quem acusa de “tentar cortar liberdades” como a Previdência Social, o direito ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O presidente norte-americano não mencionou o fato de ele ser um dos presidentes mais velhos da história do país – uma pesquisa desta semana mostrou que essa é uma das principais preocupações de eleitores com sua candidatura (leia mais abaixo).

Caso reeleito, Biden terá 86 anos ao final do segundo mandato.

No anúncio oficial, o líder dos EUA disse ainda estar travando uma batalha pelo resgate da alma de seu país, um discurso que ele fez na primeira campanha, em 2020.

“Eu disse que estamos em uma batalha pela alma dos Estados Unidos, e ainda estamos nessa luta”, disse, no vídeo. “Mas, em todo o país, extremistas do Maga (Make America Great Again, em referência ao slogan lançado por Donald Trump em sua campanha em 2016) estão tentando cortar essas liberdades. Cortando a Previdência Social pela qual você pagou toda a sua vida, enquanto reduzem impostos dos mais ricos; ditando as decisões que as mulheres podem tomar sobre sua própria saúde; proibindo livros e dizendo às pessoas quem elas podem amar”.