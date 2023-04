Epagri apresenta nesta quinta, 27, resultados de pesquisas com macieira

A Estação Experimental da Epagri em Caçador (EECd) realiza nesta quinta-feira, 27, um dia inteiro de atividades voltadas para produção de maçãs. A ação, que vai acontecer na própria unidade de pesquisa, começa às 8:30h e segue até 17:20. Estão programadas visitas a pomares experimentais e palestras.

Claudio Ogoshi, gerente da EECd, explica que a atividade é voltada para técnicos e produtores. Não é necessário se inscrever antecipadamente, as inscrições serão realizadas na hora.

Na parte da manhã acontece visita aos pomares experimentais da Estação. Na ocasião serão fomentadas discussões sobre o desenvolvimento inicial e manejo das plantas, e sobre os porta-enxertos utilizados nos sistemas de condução bidimensionais do tipo multilíder e muro frutal.

No período da tarde, serão apresentados os resultados das pesquisa da Epagri com macieira, entre eles, os efeitos da umidade relativa sobre conservação de maçãs Gala, cultivares mutantes de macieira com alto potencial comercial, e manejo da Mancha Foliar de Glomerella sem o uso de ditiocarbamatos. Confira a programação completa no final da matéria.

Melhoramento genético

A Epagri é a única instituição no Brasil que faz melhoramento genético de macieira. Esse trabalho já desenvolveu 30 cultivares de maçã de alta qualidade, adaptados ao nosso clima, resistentes a doenças e com alta produtividade.

As maçãs mais famosas da Epagri são Fuji Suprema, Monalisa, Luiza, Venice e Gala Gui. Os cultivares Luiza, Venice e Isadora estão sendo plantados na Europa e serão comercializados no mundo sob a marca SAMBÓA, registrada pelo Grupo Rivoira.

A Epagri também desenvolve e difunde uma série de tecnologias de produção, manejo dos pomares, combate a doenças e armazenagem dos frutos com qualidade.

Programação

08:30h – Recepção: na sede da Epagri/EECd; Visita aos pomares experimentais: discussão sobre o desenvolvimento inicial das plantas, sobre o manejo de plantas e sobre os porta-enxertos utilizados nos sistemas de condução bidimensionais do tipo multilíder e muro frutal;

11:30h – Almoço.

13:30h – Recepção para tarde de palestras: Apresentação de resultados de pesquisa em macieira

13:45h – Cultivares mutantes de macieira com alto potencial comercial, com Ivan D. Faoro;

14:20h –Aumento de frutificação efetiva e raleio químico em cultivares de macieira da Epagri, com Marcelo Couto;

14:55h – Teores críticos de nutrientes no solo e em folhas de macieira, com Leandro Hahn;

15:30h – Preferência de mosca-das-frutas por novas cultivares de macieiras desenvolvidas pela Epagri, com Janaína Pereira dos Santos;

16:00h – Intervalo;

16:15h – Manejo da Mancha Foliar de Glomerella sem o uso de ditiocarbamatos, com Cláudio Ogoshi;

16:50h – Efeitos da umidade relativa sobre conservação de maçãs Gala (resultados recentes, com Luiz Carlos Argenta;

17:20h – Encerramento.

Serviço

O que : Dia de Campo sobre sistemas de condução e apresentação de resultados de pesquisa em macieira

Quando : quinta-feira, 27 de abril, das 8:30h às 17:20h

Onde : Estação Experimental da Epagri em Caçador. Rua Abilio Franco,1500, bairro Bom Sucesso

: Estação Experimental da Epagri em Caçador. Rua Abilio Franco,1500, bairro Bom Sucesso Informações e entrevistas: Claudio Ogoshi, gerente da Estação Experimental da Epagri em Caçador, pelo fone (49) 35616802

Por Gisele Dias, jornalista Epagri