Crianças são atropelados por roçadeira durante comemoração de jogo em SC

Duas crianças foram atropeladas por uma roçadeira de grama durante as comemorações dos resultados de um jogo de futebol amador, neste domingo (30). No momento do acidente elas estavam junto ao time, no gramado onde aconteceu a partida, em Jaraguá do Sul.

Nas imagens mostradas pela transmissão ao vivo, é possível ver que ambos caem no chão na frente da roçadeira de grama e logo em seguida são atingidos. Os amigos, que estavam presentes e correndo no local, desesperam-se ao perceber o que aconteceu e pedem ajuda.

Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros Voluntários do município foi acionado e socorreu um menino de 12 anos, que apresentava ferimentos no tórax. Ele foi encaminhado ao Hospital de Jaraguá, em estado estável. Já o outro atropelado, ficou aos cuidados do SAMU.

Meninos são atropelados por roçadeira durante comemoração de futebol em SC



Com informações: SCC10