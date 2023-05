Comunidade do Bentinho inaugura nova capela

Fé expressa no rosto dos devotos na tarde deste domingo (31), foi Inaugurada a nova igreja da paróquia da comunidade do Bentinho. O momento foi de grande emoção. A celebração da Santa Missa foi presidida no interior da capela e contou com a presença do prefeitos Giovani Nunes e demais autoridades numa celebração da missa com a nova casa cheia de fiéis.

O prefeito Giovani Nunes ressaltou a importância da união do povo na construção do templo. Parabéns comunidade do Bentinho e toda região!!!Comunidade unida por vários anos para concretizar um sonho!!!! União e fé resultado positivo,disse Giovani Nunes, Prefeito de São Joaquim.