Mulher é condenada após pendurar cachorro em árvore pelo pescoço em SC

Uma mulher foi condenada a pena de detenção, mais pagamento de multa, por maus-tratos contra um filhote de pastor alemão. A decisão é da Vara Única da Comarca de Papanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina.

De acordo com a Justiça, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, se deparou com o animal preso. Ao se aproximarem, o cachorro demonstrou medo e manteve as orelhas baixas. Segundo os vizinhos, a tutora havia tentado enforcar o cão com uma corrente.

Para análise do caso, foram ouvidas seis testemunhas e também realizado o interrogatório da acusada. Uma vizinha confirmou as agressões, em relato comprovado por outras duas testemunhas. O policial que atendeu a ocorrência contou ter tido acesso a um vídeo com o cachorro pendurado na árvore, fato que a própria mulher confirmou. Já outro agente, com curso de adestramento, informou que o cachorro estava abalado psicologicamente e com medo.