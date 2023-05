Nhoque de Pinhão e Tutano Bovino com Pinhão são os pratos vencedores do Concurso Gastronômico de Receitas à Base de Pinhão

Entre as mais de 70 inscrições, realizadas de forma gratuita, os jurados selecionaram 14 receitas para a grande final neste domingo (30 de abril), nas categorias Amador e Profissional

A Prefeitura de Lages, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Escola de Gastronomia Chef Gourmet Lages, promoveu, neste domingo (30 de abril), a grande final do Concurso Gastronômico de Receitas à Base de Pinhão. O evento integra a programação do Festival Colheita do Pinhão, que se estendeu por todo o mês de abril, em Lages. Entre as mais de 70 inscrições, realizadas de forma totalmente gratuita, os jurados selecionaram 14 receitas, das quais, sete na categoria Amador e outras sete na modalidade Profissional.

Na grande final, transmitida ao vivo pela TV Câmara, através do YouTube e Facebook, e pela Prefeitura de Lages, em sua página no Facebook, os participantes executaram seus pratos na cozinha da Escola de Gastronomia Chef Gourmet, localizada no centro da cidade. As receitas foram avaliadas pelo júri composto por chefs da Escola e convidados. Entre os critérios analisados estavam originalidade, aparência, tempero, textura, sabor e aroma. “O Festival Colheita do Pinhão foi pensado com o objetivo principal de resgatar e valorizar alguns dos nossos costumes e tradições. Pensamos em algo voltado para a família e levamos à praça central, no dia 1º de abril, o ‘Sapecadaço’ de pinhão no fogo de chão, Mostra de Trova e Chula e Laço em Vaca Parada, além de apresentações artísticas”, enaltece o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Álvaro Mondadori (Joinha). “O Concurso de Receitas coroou essa programação com grande sucesso”, comemora Joinha.

Resultado categoria Amador (a)

Os competidores tiveram o tempo estipulado de até três horas – entre 10h da manhã e 13h deste domingo (30 de abril) – para preparar as receitas inscritas. À medida que os pratos eram finalizados, os jurados realizavam uma minuciosa avaliação e a degustação, atribuindo as notas na ficha de avaliação.

O diretor da Escola de Gastronomia Chef Gourmet, Robson Calixto, explicou que, na categoria Amador, as pessoas puderam preparar receitas já existentes. Já na modalidade Profissional, os chefs deveriam apresentar receitas novas, contendo, obrigatoriamente, o pinhão como ingrediente. “O nível de apresentação dos pratos foi excelente. Os participantes foram muito criativos e os jurados tiveram árdua tarefa para elencar os vencedores”, observa o diretor.

Após análise do somatório das notas, o resultado final na categoria Amador (a) foi o seguinte:

1º lugar: Heiddy Mariana Coelho Blumtritt. Prato: Nhoque de pinhão com molho de frescal e nata. Prêmio: Um curso de Chef de Cozinha Hobby, com valor estimado em R$ 6 mil, cedido pela Escola de Gastronomia Chef Gourmet Lages.

2º lugar: Onéris Adilson Lopes. Prato: Croquete de linguiça campeira com pinhão. Prêmio: R$ 500,00 em vale-compras do Fort Atacadista.

3º lugar: Ana Paula B. F. Souza. Prato: Tartelete de pinhão. Prêmio: R$ 400,00 em vale-compras do Fort Atacadista.

Resultado categoria Profissional

1º lugar: Gizele Micheletto. Prato: Tutano bovino com pinhão. Prêmio: Um curso de Chef de Cozinha Profissional, com valor estimado em R$ 10 mil e uma capacitação em gestão de negócios, ambos ofertados pela da Escola de Gastronomia Chef Gourmet Lages.

2º lugar: Andirai Canfild de Andrade. Prato: Releitura paçoca de pinhão – altos Catarina. Prêmio: R$ 500,00 em vale-compras do Fort Atacadista.

3º lugar: Laura M. Costamilar. Prato: Semifredo de pinhão. Prêmio: R$ 400,00 em vale-compras do Fort Atacadista.

Sobre o Festival Colheita do Pinhão

O Festival da Colheita do Pinhão iniciou no dia 1º de abril, com a debulha simbólica da primeira pinha, realizada pelo prefeito em exercício de Lages, Juliano Polese, no Boqueirão Hotel Fazenda & Resort de Campo. A data marca o início da autorização para retirada do pinhão, conforme prevê a legislação ambiental.

Durante o mês de abril, ocorreu um Festival Gastronômico, desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Lages (Acil) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Lages. No período, 18 estabelecimentos, entre bares, lanchonetes, cafeterias e restaurantes, serviram, diariamente, pratos típicos à base de pinhão. Os empreendimentos participantes foram Bistrô, Bistrô Garden, Bom Apetite, American Place, Boka’s Serrano, Dompi, Dindo’s Lanches, Burguer da Joca, Viva Burguer, Jimmy Burguer, Burts Food, Jenifer’s Doces – Fast Cake, Casa de Vó, Forno Santa Fé, Café Brasil, Café Catedral, Caracol Chocolates e Lagos de Gramado Chocolates Artesanais.

Estabelecimentos voltados ao turismo rural também ofereceram opções de pratos com pinhão durante o período. No dia 8 de abril aconteceu almoço no Hotel Fazenda Pedras Brancas em homenagem ao criador do entrevero de pinhão, Júlio Ramos; 15 de abril, almoço na Fazenda Cavalhada, na Coxilha Rica; 21 de abril, almoço com entrevero de pinhão no Rancho Recanto Nativo, localidade Lambedor; 26 de abril, jantar no Boqueirão Hotel Fazenda & Resort de Campo; 29 de abril, almoço na Fazenda Lua Cheia, Coxilha Rica, e 30 de abril, almoço no Restaurante Carne, Sal e Brasa.

O Festival Colheita do Pinhão faz parte de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Lages, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Fundação Cultural (FCL), com apoio da Acil, CDL, Sebrae e patrocínio de Fort Atacadista e Alínea Urbanismo.

