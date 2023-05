Banco Central anuncia novos mecanismos de segurança do Pix

O Banco Central anunciou, na teraça-feira (2), que irá reforçar os mecanismos de segurança do Pix. As regras, que entrarão em vigor no dia 5 de novembro, foram desenvolvidas em conjunto com o Grupo Estratégico de Segurança para evitar novas formas de fraude e golpes contra usuários do sistema.

Uma das mudanças envolve a notificação de infração – funcionalidade que permite que as instituições façam uma marcação das chaves e usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação. Esse registro passará a contar com novos campos, possibilitando especificar a razão da notificação, como golpe, estelionato ou invasão da conta.

A outra funcionalidade aperfeiçoada é a consulta das informações de segurança armazenadas no Pix. A partir de novembro, as instituições terão novos dados disponíveis no âmbito da análise antifraude de transações. Além disso, os dados, hoje disponibilizados em um conjunto de seis meses, passarão a ser fornecidos em agrupamento de até cinco anos.

“O resultado dessas mudanças é uma maior eficácia no combate à fraude, uma vez que as instituições passarão a ter melhores subsídios para aprimorar os próprios modelos de prevenção e detecção de fraude. Na prática, as instituições terão melhores condições de atuar preventivamente (rejeitando transações fraudulentas ou bloqueando cautelarmente os recursos) e, em última instância, resultará em maior proteção aos usuários”, justificou Breno Lobo, consultor na Gerência de Gestão e Operação do Pix.