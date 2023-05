Rio Grande do Sul perde o cantor Velho Milongueiro, aos 83 anos; ícone da música gaúcha

Um dos artistas mais conhecidos do Estado, o Velho Milongueiro, faleceu nesta madrugada em Porto Alegre, aos 83 anos.

Arlindo Silva dos Santos, que por décadas trabalhou com o nome artístico de Velho Milongueiro, atingiu o sucesso no estado com músicas alegres e muitas vezes cômicas. Alguns de seus sucessos são: É Mentira Desses Loucos, Por Causa Dela, Tô Ficando Velho Tô Ficando Fraco, Tanto a Pé como a Cavalo e Aventuras do Coló.

O Velho MIlongueiro nasceu em Tapes em 1939, onde começou carreira musical nos anos 50 com a dupla Minuano e Milongueiro. Mais tarde formou o grupo “Os Milongueiros” com Flávio Mattes e Zé Duarte. Nos anos 80 seguiu carreira solo.

Cantor de sucessos como “Por causa dela”, “É mentira desses loco” e “Tô ficando velho”, o músico Velho Milongueiro morreu nesta madrugada aos 83 anos. O velório vai acontecer a partir das 11h no Memorial e Crematório Angelus, que fica na Av. Porto Alegre 320, na Capital. A cerimônia de cremação será no local, a partir das 18h00. Grande perda para a nossa música. Descanse em paz.