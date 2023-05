Usuários comemoram recurso de transcrição de áudio para texto no WhatsApp; entenda

O WhatsApp começou a testar o recurso de transcrição de áudio para texto para um pequeno grupo. Nas redes sociais, os usuários do aplicativo relataram que a novidade já estava disponível, e comemoraram a nova ferramenta. No entanto, a transcrição de mensagens de voz não chegou ainda para todos os aparelhos.

Os registros mostram que o texto do áudio aparece logo abaixo da mensagem de voz, em cor cinza. Com isso, é possível saber o conteúdo da mensagem antes de ouvir o áudio no WhatsApp. Quem não gostou da novidade pode desativar a função nas configurações

Em comentários nas redes sociais, o público do WhastApp comemorou a novidade, e também apontou algumas inconsistências na transcrição de áudio.