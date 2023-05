Defesa Civil emite alerta para temporais e chuva persistente em Santa Catarina

Entre a noite desta quarta-feira (03/05) e a manhã da quinta-feira (04/05), a atuação de uma frente fria, combinada com instabilidades em vários níveis da atmosfera, oferecem condições para a ocorrência de pancadas de chuva e de temporais isolados que se concentram mais nas áreas do Grande Oeste e divisa com o Rio Grande do Sul.

Entre a tarde da quinta-feira (04/05) e durante toda a sexta-feira (05/05), a condição de tempo muda e a chuva inicia novamente pelo Grande Oeste avançando para todo o estado até a noite da quinta (04), persistindo ao longo da sexta-feira (05). A chuva ocorre de maneira persistente e volumes que podem ser expressivos, com destaque para áreas do Grande Oeste e parte do Planalto Sul e do Alto Vale do Itajaí, onde os modelos meteorológicos indicam os maiores volumes de precipitação.

O risco associado a ocorrências relacionadas principalmente a chuvas intensas, como alagamentos, enxurradas e deslizamentos pontuais é alto nas áreas em laranja do mapa, moderado nas áreas em amarelo e baixo nas áreas em verde.

O que devo fazer ao verificar os riscos de alagamento na minha cidade?

Não deixe crianças trancadas em casa sozinhas;

Mantenha sempre pronta água potável, roupa e remédios, caso tenha que sair rápido da sua casa;

Conheça o Centro de Saúde mais próximo da sua casa, pode ser necessário;

Avise aos seus vizinhos sobre o perigo, no caso de casas construídas em áreas de risco de deslizamento. Avise, também, imediatamente ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil;

Convença as pessoas que moram nas áreas de risco a saírem de casa durante as chuvas;

Avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil sobre áreas afetadas pela inundação;

Quais são os sinais que indicam que pode ocorrer um deslizamento?

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, inclinação de tronco de árvores, de postes e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil;

O que fazer quando ocorrer um deslizamento?

Se você observar um princípio de deslizamento, avise imediatamente a Defesa Civil do seu Município e o Corpo de Bombeiros, bem como o máximo de pessoas que residem na área do deslizamento;

Afaste-se e colabore para que curiosos mantenham-se afastados do local do deslizamento, poderá haver novos deslizamentos;

Mais informações para a imprensa:

Thuana Raimondi

Assessoria de Comunicação

Defesa Civil de Santa Catarina

Fonte: (48) 9 9108-3538

E-mail: ascom@defesacivil.sc.gov.br

Site: www.defesacivil.sc.gov.br