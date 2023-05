Menina morre eletrocutada ao ligar para amiga durante banho

Uma menina de 16 anos morreu eletrocutada durante um banho de banheira na última terça-feira (02). A jovem era natural de Montefalcione, na Itália e falava com uma amiga no telefone quando a tragédia aconteceu.

Segundo informações do portal de notícias americano Corriere Della Sera, a jovem chamava-se Maria Antonietta Cutillo e a suspeita é que o acidente tenha acontecido quando a menina deixou o celular escorregar de suas mãos, o que teria a causado um choque.

Maria era filha única e no momento do acidente no banho os pais não estavam em casa. Quando chegaram, chamaram a ambulância mas ela já estava morta.

A família tem um comércio local e conforme o Corriere Della Sera, a comunidade está triste com a situação, já que a menina era querida no local e conhecida pelo sonho de ser cozinheira.

Com informações do portal de notícias italiano Corriere Della Sera