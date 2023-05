Aniversário da PMSC: governador entrega viaturas, anuncia concurso e participa de atos de promoção na comemoração dos 188 anos

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) completou 188 anos de existência nesta sexta-feira, 5. Com a presença do governador Jorginho Mello e do comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, em solenidade realizada na Academia de Polícia Militar da Trindade (APMT), em Florianópolis, foram entregues viaturas, assinados decretos de investimento, além de entrega de medalhas e de atos de promoções o praças e policiais ao posto subsequente.

O primeiro ato foi a entrega por parte do Governo do Estado de 23 novas viaturas para o patrulhamento e a manutenção da ordem pública das rodovias estaduais. O valor do investimento estadual para a compra das viaturas foi de R$ 5,6 milhões, com recursos do convênio firmado entre a PMSC e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado. O governador Jorginho Mello fez a entrega simbólica ao comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa de uma chave de uma das viaturas.

O governador Jorginho Mello aproveitou o aniversário da PMSC para autorizar o início do processo seletivo (concurso) esse ano de 2023 para ingresso de 550 novos policiais, que serão incluídos em 2024, após o processo de seleção e treinamento. Serão 500 alunos soldados e 50 alunos oficiais. Segundo o governador, “o prosseguimento do concurso respeita a orientação de contenção de despesas (Pafisc), pois vai gerar gastos somente em 2024.”

Além disso, no ato seguinte, o governador anunciou a indenização da etapa de alimentação. Atualmente a PMSC possui 1.200 contratos por ano para fornecer alimentação para os policiais militares em escala de serviço operacional. “Com o intuito de desburocratizar e otimizar o emprego dos policiais envolvidos, os valores que o Estado gasta com esses contratos será repassado diretamente ao bolso do policial”, afirmou Jorginho Mello.

Segundo o comandante-geral, isso propiciará melhorias como a redução de deslocamentos para outras cidades e a efetividade do trabalho com guarnições mais distribuídas na cidade e não em um único local. As autorizações seguirão para a devida publicação.

Um momento histórico para a PMSC foi a entrega do retrato do primeiro comandante-geral da corporação, Alferes Joaquim Antonio S. Tiago. Com a presença de descendentes do homenageado, o governador Jorginho Mello e o comandante-geral, coronel Aurélio Pelozato da Rosa, fizeram o descerramento do quadro. Não havia registro da imagem do ex-comandante e, por meio de um sistema de pesquisa de imagem foi elaborado um retrato a partir dos rostos dos seus descendentes.

Promoções e condecorações

A comemoração dos 188 anos também ocorreu em atos nas demais unidades do estado, com as promoções totais de 198 praças e 70 oficiais. Neste ano, também foram entregues medalhas e títulos honoríficos de amigo da PMSC.

A solenidade contou com atos de entrega da medalha do Mérito Policial Militar – coronel Lopes Vieira, entrega do título honorífico Amigo da Polícia Militar de Santa Catarina, medalhas de mérito por tempo de serviço, medalha Cruz de Bravura e Comenda Barriga Verde da Polícia Militar.

A PMSC foi criada por Feliciano Nunes Pires em 5 de maio de 1835, iniciando-se assim, uma história em favor da proteção da sociedade catarinense. Ao completar 188 anos, a corporação se mostra sempre atualizada com as demandas operacionais e administrativas, trabalhando diuturnamente na preservação da ordem e da segurança pública.

Texto: Marcelo Passamai

Por Secom