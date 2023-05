Aos 74 anos, rei Charles III é coroado no Reino Unido

O rei Charles III do Reino Unido foi coroado neste sábado (6) com a coroa de St. Edward, na Abadia de Westminster, em Londres. Cerimônia ocorreu quase oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, a mais longeva da história britânica.

Aos 74 anos, Charles assume a função em um momento delicado, com a economia britânica pressionada pela inflação e com a família real envolvida em uma série de polêmicas.

Logo na abertura da cerimônia, Charles foi recebido na Abadia de Westminster por Samuel Strachan, um corista da Capela Real, que lhe dá as boas-vindas, como “filhos do reino de Deus” e em nome do “Rei dos reis”.

“Em seu nome e a seu exemplo não venho para ser servido, mas para servir”, disse Charles III.

Sentado na Caidera do Estado, Charles realizou o Juramento de Coroação, comprometendo-se a defender a lei e a Igreja da Inglaterra, e o Juramento da Declaração de Adesão, declarando-se um “fiel protestante”.

“Eu, Charles, solene e sinceramente na presença de Deus, professo, testifico e declaro que sou um fiel protestante e que irei, de acordo com a verdadeira intenção das leis que garantem a sucessão protestante ao trono, defender e manter as referidas promulgações com o melhor de meus poderes de acordo com a lei”, afirmou o rei.

No momento da coroação do rei Charles III, uma saudação de 62 tiros foi disparada na Torre de Londres, com uma salva de seis tiros no Horse Guards Parade. Outros 21 tiros foram disparados em 13 locais em todo o Reino Unido, incluindo Edimburgo, Cardiff e Belfast, e em navios da Marinha Real.

Ao fim da Procissão de Coroação, o rei e a rainha fizeram uma aparição na varanda do Palácio de Buckingham. Em seguida, a Força Aérea Real fez uma apresentação nos céus de Londres.