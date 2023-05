Motorista é preso após furtar o próprio carro em SC

Um homem foi preso após furtar o próprio carro no Oeste Catarinense. O homem entrou no pátio onde o carro foi levado após ser apreendido e conseguiu fugir com o veículo.

De acordo com a delegada da Polícia Civil Joelma Alberton, o homem inventou uma desculpa para ter acesso ao carro. “Ele chegou na empresa conveniada para guardar o veículo, pediu a chave para olhar algo no porta-malas e saiu em alta velocidade”, explica.

O caso ocorreu na última quinta-feira (4), na região de São Miguel do Oeste. O carro foi apreendido inicialmente em Guaraciaba, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conta de irregularidades administrativas e foi guinchado.

Após a fuga, o motorista foi abordado novamente pela PRF que o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Oeste.