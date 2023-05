Mãe de bebê desaparecido em Santa Catarina terá alta nesta segunda e delegada detalha investigação

A mãe de Nicolas Areias Gaspar, bebê de 2 anos desaparecido há nove dias em São José, terá alta da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) nesta segunda-feira (8).

Segundo a delegada da Dpcami (Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, Sandra Mara, a mãe deve ser ouvida ainda nesta segunda. Além disso, a investigação solicitou a quebra de siligo telefônico da mãe e dos dados de aplicativo de transporte usado por ela.

A avó da criança informou que a viu pela última vez no dia 30 de abril. Na ocasião, a mãe disse que iria com o menino comer uma pizza na casa de uma amiga.

O inquérito policial foi instaurado na última sexta-feira (5), quando a avó foi à delegacia, por volta das 16h. “Como se trata de uma criança, é prioridade absoluta. Já tomamos todos os depoimentos da avó, tios e testemunhas, como as amigas da mãe e trabalhamos até as 21h30”, diz a delegada.

No dia seguinte, sábado (6), foram cumpridos mandados de busca nos locais onde os familiares informaram que o menino poderia estar, mas sem sucesso. A delegada representou outras medidas cautelares e informações das empresas de aplicativo e telefonia começaram a chegar.

“Trabalhamos com todas as hipóteses: de subtração, sequestro, de entrega. Praticamente a pessoa que tem as informações é a mãe, que vai ter alta hoje da UTI e permanece internada. Vamos entrevistá-la”, completou Sandra.