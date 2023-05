Mãe de menino desaparecido confessa que o entregou a um casal de São Paulo

A mãe de Nicolas Areias Gaspar, que estava desaparecido e foi encontrado nesta segunda-feira (8), confessou à Polícia que o entregou a um casal de São Paulo. Ela teve alta também nesta segunda e foi interrogada pela Polícia Civil.

Segundo a delegada da DPCAMI (Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso) Sandra Mara, a mulher do casal havia agendado para entregar o menino no Fórum de Tatuapé, devido à repercussão do caso. Mas antes da entrega, o Ministério Público de São Paulo cumpriu um mandado de busca e apreensão e o menino foi apreendido. Ele foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

Já o casal foi preso em flagrante por tráfico de pessoas e encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia de Tatuapé.

Com informações: SCC10