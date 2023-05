Etanol e gasolina ficam mais caros nos postos; preço do diesel cai

Os preços médios do etanol, da gasolina comum e da gasolina aditivada subiram nos postos de todo o país na última semana, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira (8) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). O etanol teve o maior aumento: custava, em média, R$ 4,10 no país e passou para R$ 4,15, entre os dias 30 de abril e 6 de maio — uma alta de 1,22%.

Esse combustível vem apresentando aumentos em sequência. Há duas semanas, no levantamento divulgado pela ANP em 24 de abril, referente aos preços encontrados nos postos entre os dias 16 e 22 do mesmo mês, o preço médio no país era de R$ 3,98. Na semana anterior, de 9 a 15 de abril, de R$ 3,90.

A gasolina comum, que ficou com o valor estável em R$ 5,51 na última semana, voltou a ter alta, de 0,18%, a menor registrada na pesquisa divulgada nesta segunda, e seu preço médio passou para R$ 5,52. A gasolina aditivada, que custava R$ 5,67 em média nos postos de todo o país, agora está em R$ 5,69 — um aumento de 0,35%.

O segundo maior reajuste foi no valor do GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de cozinha, que subiu 0,55%. O botijão de 13 kg, que custava R$ 107,54, agora sai, em média, por R$ 108,13.

A pesquisa semanal da ANP também mostra que, de 30 de abril a 6 de maio, o óleo diesel, o diesel S10 e o GNV (gás natural veicular) tiveram redução de preço. O diesel, que custava R$ 5,71, caiu 1,05%, e agora sai por R$ 5,65, e o diesel S10, que era R$ 5,77, custa agora R$ 5,70 — uma redução de 1,21%.

O gás veicular registrou a maior desaceleração, de 2%, e passou de R$ 4,49 para R$ 4,40 por m³.

No levantamento por estados, os preços mais altos do país foram encontrados em Roraima para vários combustíveis, mas não todos. O litro do etanol custa R$ 4,98; o da gasolina comum, R$ 6,08; e o da aditivada, R$ 6,16. O estado também tem o GLP e o diesel S10 mais caros registrados pela ANP: R$ 129,63 (o botijão de 13 kg de GLP) e R$ 6,98 (o litro do S10).

Roraima só fica atrás nos preços do GNV e do diesel. No primeiro caso, o estado em que ele é mais caro é Santa Catarina, onde o gás veicular custa R$ 5,52 por m³. O óleo diesel mais caro é o do Acre, onde o litro sai por R$ 7,30.